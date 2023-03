Roma Primavera, domani c’è l’Inter. Guidi: “In campo tanta qualità, siamo motivati”

Il tecnico: "Non è una partita come le altre, siamo molto motivati"

"Un test molto probante perché avremo difronte una squadra ricca di talento che all'inizio ha un po' faticato ma poi si è ripresa e sono migliorati, ha tanti giocatori che facevano parte della finale scudetto dell'anno scorso. In campo ci sarà tanta qualità, una partita bella da giocare, e vedere quella maglia con lo scudetto ci deve caricare deve essere motivo di forte motivazione. Con l'Inter non è una partita come le altre. Siamo pronti ad affrontarla" ha detto Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ai microfoni del Club alla vigilia di Inter-Roma in programma domani alle ore 11.