Primavera, domani c’è Inter-Roma. De Rossi: “Ci vorrà applicazione e attenzione”

Il tecnico: "Noi stiamo ribattendo alla qualità dell'avversario con un'aggressività che gli rende una vita difficile"

"Gli avversari che incontriamo domani, l'Inter sono diversi dall'Atalanta, perciò ci vorrà tutta l'applicazione e l'attenzione che i ragazzi stanno mettendo per uscire da Milano con un risultato positivo. Sono settori giovanili all'avanguardia, hanno tutte le qualità per fare una bella partita e soprattutto la qualità del gioco: noi in questo momento della stagione stiamo ribattendo alla qualità dell'avversario con un'aggressività che gli rende una vita difficile. Oltre alla fase di non possesso, che stiamo facendo bene, poi pratichiamo e proponiamo le nostre giocate, tipiche di un settore giovanile all'avanguardia come quello della Roma" ha detto Alberto De Rossi, allenatore della squadra Primavera giallorossa intervistato sui social del Club.