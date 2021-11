Primavera, De Rossi: “In Coppa Italia vogliamo arrivare fino in fondo”

Le parole dell'allenatore: "I nostri avversari andranno presi con le molle perché abbiamo visionato due partite e sono molto temibili sotto porta, fanno tanti gol"

Domani, alle 11:00, la Roma Primavera affronterà il Cosenza negli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara unica. Queste le parole del mister Alberto De Rossi a Roma Tv: "Già da oggi sappiamo tutto dei nostri avversari che andranno presi con le molle perché abbiamo visionato due partite e sono molto temibili sotto porta, fanno tanti gol. E' vero che ne prendono qualcuno ma vengono dall'eliminazione abbastanza inaspettata, ma se poi vedi la partita tanto inaspettata non è stata. Hanno meritato di passare il turno. Anche mercoledì dovremo essere pronti a fare una grande partita".

Quanto vuole vincere la Coppa Italia la Roma? Sembra quella più facile perché sono poche partite ma sono toste, tutti scontri diretti. C'è la novità di Cosenza così come è stato il Verona. Vogliamo arrivare fino in fondo, vediamo chi potremo far giocare e dovremo stare attenti a questa forza d'urto perché hanno fatto tantissimi gol.