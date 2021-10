Primavera, De Rossi: “Contro il Pescara servirà determinazione”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "Abbiamo lavorato sul cinismo. I gol che abbiamo fatto in base alle azioni che abbiamo creato sono ancora piccoli numeri"

Domani pomeriggio la Roma Primavera tornerà in campo per affrontare il Pescara nella quinta giornata di campionato. L'allenatore Alberto De Rossi ha parlato della gara in un'intervista rilasciata alla società. Queste le sue parole.

Nella scorsa stagione hanno fatto un bel campionato, complimenti a loro. La Primavera 2 la seguiamo molto bene, vediamo tutte le partite. Torneo competitivo non facile da vincere. Loro lo hanno fatto e vanno rispettati. Tornando a Primavera 1 tutti possono vincere e tutti possono perdere, questo lo sappiamo tutti e ci sitiamo preparando al meglio.

Analizzando queste prime partite del Pescara, un po' di difficoltà all'inizio poi la vittoria prima della sosta che li avrà aiutati a lavorare. Cosa ci aspetta lunedì? Una partita difficilissima che dovremo affrontare al massimo dell'attenzione, della determinazione, della corsa e dell'aggressività. Un po' tutte le qualità che dovremo mettere in campo ogni partita per non andare incontro a difficoltà ancora maggiori.

Cosa si aspetta di più dalla squadra dopo queste settimane di lavoro in campo? Soprattutto sotto porta stiamo creando e segnando tanto. I gol che abbiamo fatto in base alle azioni che abbiamo creato sono ancora piccoli numeri. Le partite non possono finire tanto a zero, però è anche vero che noi allenatori dobbiamo cercare il massimo dai calciatori e se creiamo tanto dobbiamo ottenere il massimo.