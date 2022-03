Primavera, De Rossi: “Con l’Empoli servirà la vera Roma per evitare sorprese”

Il tecnico giallorosso non si fida della stagione dei toscani: "Sono partiti sottotono ma ora sembrano in ripresa. Si giocherà al 'Castellani', sarebbe bello succedesse più spesso"

Domani alle 18 la Roma primavera torna in campo nel match insidioso di campionato in casa dell'Empoli. "Vogliamo continuare il nostro percorso contro una squadra che l’anno scorso ha fatto benissimo, si è posta all’attenzione nazionale e internazionale avendo partecipato alla Youth League , lavora da anni e crede molto nel settore giovanile, ha racconto i frutti di tante idee. Quest’anno sono partiti sottotono, ma sembrano in ripresa, speriamo non lo siano domani", le parole di Alberto De Rossi .

Il tecnico giallorosso ha presentato ai microfoni dei canali ufficiali del club la sfida che si giocherà al 'Castellani', il campo della prima squadra: "Vorremmo che succedesse più spesso, noi abbiamo un campo meraviglioso che è il Tre Fontane, anche la location è stupenda. Qualcosa in più spero che tireremo fuori tutti. Sarà una partita molto molto difficile, ci aspettiamo che sia come le altre. A Pescara abbiamo incontrato una squadra in posizione di classifica defilata ma che ci ha messo pressione, poi è venuta fuori la vera Roma, di cui ci sarà bisogno domani per non andare incontro a brutte sorprese".