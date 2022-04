Primavera, De Rossi: “Bel momento, con la Fiorentina parteciperà tutto il gruppo”

Il tecnico giallorosso ha parlato del match con la Fiorentina di Coppa Italia: "Stiamo centrando gli obiettivi della società, anche qui non giocherà è giusto che dia una spinta agli altri"

Redazione

Un altro obiettivo per Alberto De Rossi e la sua primavera. Domani alle 16.30 la Roma scenderà in campo contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia, in gara secca. Ai canali ufficiali del club ha parlato il mister: "È un momento esaltante visti gli obiettivi che stiamo centrando da inizio stagione, quelli della nostra società. Poi le sconfitte fanno parte del percorso di crescita dei ragazzi. Lavoriamo sugli errori grossolani che abbiamo commesso e continuiamo così. Ora c'è questa bella partita che metterà in mostra i nostri ragazzi, pensiamo solo a questo".

Fiorentina squadra di qualità, campo antipatico: partita che meritava una cornice diversa? Che errori ha commesso la Roma nella partita di campionato persa? "Abbiamo commesso un errore che ci portiamo dietro da un paio d'anni. Disattenzione su calcio da fermo che ha determinato la sconfitta. Avevamo riacciuffato la gara, eravamo protagonisti assoluti e lo siamo stati fino alla fine pur non riuscendo a trovare il pareggio che meritavamo. Sulla cornice: non sta a me giudicare, io alleno i ragazzi e abbiamo queste strutture meravigliose. Certamente sia a noi che a loro sarebbe piaciuto giocare in un'altra cornice, ma questi non sono giudizi che spettano a me".

Le partite vengono decise dai dettagli. Li sta curando in allenamento? "I dettagli, la squadra, il gruppo: sì. Ho voluto portare tutti i ragazzi perché è giusto che tutti partecipino, e anche chi non sarà della gara è giusto che dia una spinta agli altri. La squadra è aperta a tutti e noi siamo aperti ai miglioramenti quotidiani, non solo quelli di un microciclo o un mesociclo. Qui ci stiamo giocando solo la grande soddisfazione di raggiungere la finale con la possibilità di portare un trofeo alla Roma, ma come detto gli obiettivi sono altri e per il momento li stiamo centrando".