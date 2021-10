Primavera, De Rossi: “Assenze? I 2004 sono prontissimi”

Il tecnico giallorosso ha parlato prima della partita con l'Empoli

La Roma primavera vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica. Dopo la vittoria con il Pescara, domani i giallorossi sfideranno l'Empoli:"Sono squadre simili con giocatori veloci e tecnici. Pescara è stato un banco di prova in preparazione all'Empoli. Stanno partecipando alla Youth League, hanno passato il turno, stanno alzando l'asticella e hanno fatto acquisti importanti. Nel campionato Primavera ormai sono tutte prime squadre", le parole del tecnico Alberto De Rossi ai canali ufficiali del club. Sul recupero di qualche titolare: "Non lo sappiamo, abbiamo i 2004 che sono prontissimi, a Pescara hanno fatto benissimo. Un settore giovanile come la Roma ha risorse per sopperire a qualche mancanza".