Primavera Best Awards, Pagano e Keramitsis inseriti nella top 11 della stagione

A Milano, presso gli studi televisivi di Sportitalia, si è svolta l'edizione 2023 dei Primavera Best Awards. Un evento dedicato alla premiazione dei giovani calciatori resisi protagonisti durante tutto l'arco della stagione. Durante la serata, è stata eletta la top 11 dell'anno e, in essa, sono presenti anche due promesse della Roma: Dimitrios Keramitsis e Riccardo Pagano. Ma non finiscono qui i premi in casa giallorossa. Anche Vincenzo Vergine del club capitolino, è stato eletto come miglior responsabile del settore giovanile. Al termine delle premiazioni sono arrivate le parole dei diretti interessati. Il primo è Keramitsis: "Sono molto contento, è stata una stagione importante, abbiamo raggiunto l'obiettivo playoff e siamo contenti. La Roma? E' molto importante per noi giovani, è importante vedere che la società punta sui giovani e ognuno aspetta la chiamata. E' molto importante anche vedere sempre Mourinho in tribuna, per noi è uno stimolo in più. Per noi vincere nella stessa stagione Coppa Italia e Scudetto è importante, vogliamo scrivere la storia. Il mio idolo? Van Dijk. Nella Roma invece Smalling è un esempio per me, dentro e fuori dal campo". Subito dopo è stato anche il momento di Pagano: "Il 10 a Roma è un numero importante, a me piace avere pressione perchè riesco ad esprimermi meglio. Il mio obiettivo era quello di essere convocato in prima squadra e in questa stagione ci sono riuscito. Nasco come mezz'ala, ma il nostro modo di giocare ci porta a noi centrocampisti, esterni, a fare molti gol. Mi piace molto giocare cosi. La Coppa Italia? Emozioni indescrivibili, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma ora pensiamo alla partita di sabato. Sarà una partita molto difficile, sappiamo che li abbiamo battuti in finale e ci prepareremo al meglio e speriamo di passare".