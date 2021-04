Premier League, Manchester United fermato dal Leeds sullo 0-0

Solskjaer non fa turnover. Regolarmente in campo Rashford, che aveva avuto alcuni problemi fisici nei giorni scorsi

Il Manchester United, avversaria della Roma giovedì prossimo in Europa League, ha giocato questo pomeriggio contro il Leeds e non è andato oltre allo 0-0. I Red Devils sono secondi in Premier League, distanti dieci punti dalla vetta e con otto lunghezze di vantaggio sulla terza (il Leicester). Eppure Solskjaer ha deciso di giocare con la formazione tipo, mettendo dall'inizio anche Marcus Rashford, che ha superato i problemi fisici degli ultimi giorni e sarà a disposizione per la semifinale di giovedì.