Prefazione di Totti e Nesta per “Il grande libro del derby di Roma”

Domani 8 dicembre alle 15.30 verrà presentato in anteprima un libro dedicato al derby della capitale. Più di 300 pagine tra racconti, aneddoti, storie e foto inedite

Domani, mercoledì 8 dicembre alle ore 15:30 nella fiera del libro “Più Libri Più Liberi” alla Nuvola di Roma all’EUR verrà presentato in anteprima un libro dedicato al derby della capitale. Il nome del libro è “Il grande libro del derby di Roma” scritto da Fabio Pannella e Luigi Panella. Insieme ai due autori interverranno Angelo Carotenuto e Sandro Bonvissuto. Mai fino ad ora in un libro si era parlato solamente della rivalità tra Roma e Lazio. Più di 300 pagine con racconti, aneddoti, storie e foto inedite. L'introduzione è affidata a Italo Cucci e ci sono due prefazioni dei capitani di entrambe le squadre, e cioè Francesco Totti e Alessandro Nesta. La leggenda giallorossa ha detto: “Dei miei derby da calciatore conservo tante fotografie, una l’ho perfino scattata con il cellulare dopo un gol”. L'ex capitano laziale invece: “Del derby ho ricordi belli e anche brutti: perché le battaglie in campo sono un po’ lo specchio della vita, si vince e si perde”.