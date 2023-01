Pranzo speciale per Volpato: dopo l’allenamento va al ristorante con Totti

La giornata vissuta da Volpato oggi è un sogno per tutti i romanisti. Allenamento sotto la guida di Mourinho e pranzo con Totti. Il trequartista dopo la sessione a Trigoria è andato a mangiare con l'ex 10 e Giancarlo Pantano. Il numero 62 è nella scuderia di Francesco e tra un pasto e l'altro avranno anche parlato di futuro. L'italo australiano dopo la rete col Verona dell'anno scorso è stabilmente in prima squadra. In questa stagione ha trovato un'altra rete, sempre ai gialloblù, ed è diventato uno dei 'bambini' di Mou. In estate sono state rifiutate diverse offerte perché lo Special One punta su di lui.