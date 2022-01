Pradè su Oliveira: “Per noi un investimento troppo grande per un 29enne”

Il direttore sportivo della Fiorentina: "Sapevamo che era forte. La nostra una scelta aziendale"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, alla Roma dal 2004 al 2001 nelle stesse vesti, ha parlato a Sportitalia anche di Sergio Oliveira, obiettivo estivo del club di Commisso e che invece è passato alla Roma nel corso di questo mercato di gennaio, dove ha già segnato 2 gol in 3 partite tra campionato e Coppa Italia. Queste le parole del ds viola: “Perché non è più arrivato? Ve lo spiego: sapevamo anche noi che era forte e bravo ma l’investimento era troppo importante per un ragazzo di 29 anni. È stata una visione aziendale".