Portogallo-Serbia, Rui Patricio titolare nel match decisivo per il Mondiale

Il portiere della Roma difenderà i pali portoghesi nella sfida decisiva per qualificarsi al Mondiale

Il Portogallo di Rui Patricio si gioca l'accesso al Mondiale in Qatar nel 2022. Dopo lo 0-0 con l'Irlanda, la squadra del ct Fernando Santos è obbligata a vincere questa sera in casa contro la Serbia per staccare il pass ed evitare gli spareggi. Il portiere della Roma scende ovviamente in campo da titolare nell'ultima sfida decisiva contro Milinkovic-Savic e Vlahovic, a pari punti proprio con il Portogallo in testa al girone.