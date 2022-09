Portogallo, Rui Patricio in panchina nel match con la Repubblica Ceca

Rui Patricio non scende in campo con la sua nazionale. Il portiere del Portogallo parte dalla panchina nella quinta gara del gruppo B di Nations League contro la Repubblica Ceca. Al suo posto gioca Diogo Costa del Porto. La squadra dell'estremo difensore giallorosso occupa la seconda posizione nel girone con 7 punti, dietro alla Spagna (8). La Repubblica Ceca è terza a quota 4 e la Svizzera è in coda alla classifica con 3 punti.