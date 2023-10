Portogallo, Rui Patricio convocato in nazionale per le sfide a Slovacchia e Bosnia

Non un grande inizio di stagione per Rui Patricio. Il portiere della Roma è finito molto spesso sotto l'occhio della critica per via di una sicurezza tra i pali ormai dimenticata. Nonostante le difficoltà, il ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha deciso di convocarlo per le sfide contro Slovacchia e Bosnia valide per le qualificazioni ai prossimi europei. Le gare sono in programma venerdì 13 allo stadio "Do Dragao" di Porto e il 16 ottobre, fuori casa, contro la formazione di Edin Dzeko. Assente, invece, per infortunio, l'altro giallorosso Renato Sanches.