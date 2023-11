Portogallo-Islanda 2-0: Rui Patricio in panchina tutta la gara

Segnano Bruno Fernandes e Ricardo Horta. La formazione lusitana era già qualificata per gli Europei

Nell'ultima gara della fase a gironi del gruppo J di qualificazione a Euro 2024 il Portogallo batte l'Islanda 2-0 grazie ai gol Bruno Fernandes e Ricardo Horta. Nella formazione lusitana, che aveva già strappato il pass per gli Europei, il portiere giallorosso Rui Patricio è rimasto in panchia per tutta la gara.