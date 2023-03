Portogallo a valanga sul Lussemburgo, Rui Patricio: “Orgoglioso di tutti noi”

Il Portogallo chiude con due vittorie nelle prime due partite di qualificazione a Euro 2024, con dieci gol all'attivo e zero al passivo. Prima il 4-0 al Liechtenstein e poi 6-0 in casa del Lussemburgo. Rui Patricio anche ieri sera ha giocato da titolare, restando tutta la partita in campo e mantenendo quindi la porta inviolata. "Una grande serata per concludere queste due partite di qualificazioni. Molto orgoglioso della prestazione di tutti noi, grazie per il supporto di tutti! Insieme per il Portogallo!", ha scritto su Instagram il portiere della Roma.