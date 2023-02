Polo, Giansanti tifa Roma: “Giornata nera, ma all’Olimpico ci rifaremo”

Anche nelle vene del capitano della squadra azzurra di polo, Stefano Giansanti, scorre sangue giallorosso. Dopo il match contro il Natuzzi persa all'ultimo secondo, il cavaliere è sceso dal suo destriero per seguire la partita dei giallorossi sul suo smartphone. Dopo una prima riflessione sul match appena perso, Giansanti si è rivolto Alessandro Mongillo, presidente della squadra, per chiedergli informazioni in merito a Salisburgo-Roma. Queste le sue parole al Ceo del Kadermin Union: "Lo scorso anno che dolore, fui costretto a rinunciare alla finale di Conference a Tirana perché avevo da giocare la mia finale durante il concorso di Piazza di Siena, oggi invece ero in campo mentre la Roma gioca a Salisburgo, non mi lamento eh, ma c'è qualcosa da rivedere sugli orari delle mie partite e quelle dei ragazzi di Mourinho". E ancora, vedendo Dybala uscire e la squadra non trovare il gol e perdere: "Paulo è uscito, speriamo non sia nulla di grave, con lui è un'altra Roma, si sa. Non saremmo la Roma se non prendessimo un paio di pali a partita. Lo sport è questo: sembra che tu stia per vincere e incredibilmente finisci per perdere. Oggi è capitato a me e poi alla mia Roma, giornata nera, ma giovedì ci rifaremo all'Olimpico e stavolta nulla mi impedirà di essere lì a tifare per questi ragazzi"