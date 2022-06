Pogba, nel documentario ci sarà un atto dedicato a Mourinho

Domani Pogba presenterà il suo documentario realizzato con Amazon Prime Video. Secondo quanto riportato dai media inglesi, in particolare il The Athletic, la pellicola si concentrerà molto sui sei anni vissuti dal francese al Manchester United trattando anche il suo rapporto non proprio idilliaco con Mourinho. Lo Special One è accusato di aver ostacolato l'esplosione del talento del centrocampista in procinto di riabbracciare la Juventus per la seconda volta a parametro zero.