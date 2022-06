Pogba e la rottura con Mourinho: tutto è iniziato con una foto inviata a Raiola

Il rapporto tra Pogba e Mourinho è stato piuttosto complicato, soprattutto nell'ultimo periodo. Nel documentario uscito oggi su Amazon Prime Video, Pogmentary, il centrocampista francese ha raccontato un retroscena riguardante proprio lo Special One: "È iniziato tutto quando mi sono infortunato. Decisi di andare a Miami per fare riabilitazione e sono partito. A Miami un paparazzo mi ha fotografato insieme a mia moglie Zulay. Mourinho ha mandato la foto a Raiola”. Pogba ha poi proseguito: "Non è mi è piaciuto per niente, per niente!Poi ho detto a Mou, sei serio? Sono infortunato, ma vengo qui ad allenarmi tre volte al giorno. Chi pensi che io sia? Non sono come gli altri giocatori”. Questo il dietro le quinte raccontato dall'ex Juventus che poi ha concluso: "È stata una cosa nuova per me, non sono abituato ad avere problemi con il mio allenatore. Se dovessi incontrare Mourinho domani ci scherzerei perché non porto rancore”.