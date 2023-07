Pochettino chiede di ingaggiare Dybala. Scamacca vuole la Roma. Sfuma Icardi

Il tecnico del club inglese ha dichiarato di aver bisogno di un rinforzo per l’attacco, e il suo obiettivo è l’argentino. In settimana si tratterà con il West Ham prendere in prestito l’attaccante ex Sassuolo

Nei caldi giorni di mercato non si parla soltanto di cessioni o nuovi arrivi, ma anche di revisioni di contratti che non sono ancora in scadenza. Tra questi c’è quello di Dybala che, nonostante lo renda un giocatore della Roma fino al 2025, ha bisogno di alcune rifiniture. Infatti l’agente della Joya, Antun, sta aspettando nella capitale il ritorno di Tiago Pinto proprio per discutere di alcuni aspetti del contratto. La bassa clausola rescissoria dell’argentino lo rende un acquisto appetibile per il PSG e per alcune squadre di Premier League, soprattutto il Chelsea. L’allenatore del club inglese Pochettino, ha infatti dichiarato di desiderare l’attaccante argentino per rinforzare il proprio attacco. Parole che sembrano essere confermate anche dall’intervista a Thiago Silva, che dopo l’incontro con Paulo al GP di Formula 1 a Silverstone ha dichiarato di volerlo in squadra con lui: “Mi piacerebbe averlo al Chelsea? Certo, è un fuoriclasse e sicuramente ci aiuterà tantissimo se dovesse arrivare”. Chi invece desidera la Roma è Gianluca Scamacca. Nell’arco della prossima settimana infatti sono previsti contatti tra i due clubper avanzare la trattativa per un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni.