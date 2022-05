Playoff NBA, Nesmith arriva al TD Garden con la maglia della Roma – FOTO

L'account ufficiale italiano ha pubblicato la foto dell'ala piccola statunitense con la divisa giallorossa

Dall'altra parte del mondo si stanno giocando i playoff NBA, nella notte si è disputata gara 2 delle semifinali di Est Conference tra Boston Celtics e Milwaukee Buks. La squadra di casa ha portato la serie sull'1-1 vincendo 109 a 86. Nesmith cestista classe 1999 è arrivato al TD Garden con la maglia della Roma. L'account ufficiale italiano dell'NBA ha pubblicato la foto dell'ala piccola statunitense con la divisa giallorossa. Passi in avanti nell'espansione del brand in giro per il mondo grazie al lavoro fatto dalla società in quesi due anni.