Pjanic contro Pallotta: “A Roma ogni anno veniva smontata la squadra”

Le sue parole: "E’ stata la scelta più importante della mia carriera. Non ero così convinto di lasciare la Francia per l’Italia."

Se ripensi a Roma, sono stati anni intensi?“E’ stata la scelta più importante della mia carriera. Non ero così convinto di lasciare la Francia per l’Italia. Ho fatto un buon inizio a Lione ma la Roma spingeva, Luis Enrique e Sabatini, per avermi. Ho scoperto un Paese straordinario così come la città di Roma e la tifoseria. Ho passato cinque anni ma purtroppo non abbiamo vinto niente. In quel momento lì mancava la costanza di tenere tutti i giocatori. Ogni anno veniva smontata la squadra”.