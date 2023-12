Pisilli: “Il gol è il sogno di una vita. Lavorare con Mourinho è incredibile”

Le parole del centrocampista giallorosso: "E’ una cosa pazzesca che non riuscivo nemmeno ad immaginare i tifosi della Roma sono speciali, lo sanno tutti. Sono tifoso sin da piccolo"

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro lo Sheriff nel quale ha trovato anche il suo primo gol da professionista. Queste le sue parole:

Ci racconti il gol e le lacrime? “Emozione difficile da spiegare. E’ una cosa che sogno da tutta la vita, sono tifoso fin da piccolo. Segnare qui con questa maglia non lo riuscivo nemmeno a sognare".

Hai segnato sotto la Curva Sud. “E’ una cosa pazzesca che non riuscivo nemmeno ad immaginare i tifosi della Roma sono speciali, lo sanno tuti”.

Sei entrato senza paura. “Cerco sempre di fare le giocate che conosco. Entrare con la paura è la cosa peggiore, ho cercato di stare tranquillo e me lo ha chiesto anche il mister".

Che altre cosa ti dice Mourinho? “Lavorare con lui tutti i giorni è incredibile. Si impara tantissimo, è un onore lavorarci insieme”.

Dopo il gol a chi hai pensato? “E’ stato un mix di emozioni. Non so cosa mi è passato per la testa, ho pensato a tutto il mio percorso. Non ho pensato ad una persona particolare”.

Quanto è stato complicato il tuo percorso. “Sono entrato nella Roma a 9 anni, quando ero in quarta elementare. Sono ormai 10 anni che sono qui, è una seconda famiglia per me. Sono cresciuto dentro Trigoria. Chi lavora lì è come se fosse la mia famiglia”.

Segni tanto, a chi ti ispiri? “A nessun in particolare, mi piacciono i centrocampisti che si inseriscono. Cerco di guardarne il più possibile, anche a quelli che ci sono in squadra”.

PISILLI A ROMA TV

"Un'emozione indescrivibile. Da tifoso romanista era una cosa che sognavo da tutta la vita e neanche nel migliori dei sogni succedeva questa cosa. Sono felicissimo. Ringrazio la società che è quella in cui sono cresciuto e che è per me una seconda famiglia dopo 10 anni. Ringrazio il mister che mi ha dato l'opportunità di entrare in campo. E poi ringrazio tutta la mia famiglia che per 10 anni ha fatto tanti sacrifici, portandomi a Trigoria da piccolino e devo tutto a loro".

Quanto state crescendo voi giovani? "Crescere insieme alla prima squadra ti aiuta tantissimo, insieme a compagni come Dybala, Mancini, Cristante, Pellegrini e tutti loro è qualcosa di indescrivibile. Ogni giorno cerchi di imparare tanto sia da loro che dal mister che ha un'esperienza che di certo non devo spiegarla io. Cerchiamo di imparare da tutti"

