Pioli: “Palomino poteva dar fastidio all’avversario, Giroud no”

Dopo Atalanta-Roma arriva un secondo gol annullato nella 18esima di campionato durante Milan-Napoli. Ma ci sono delle differenze tra le due decisioni arbitrali

Nella conferenza stampa post Milan-Napoli, terminata allo stadio Meazza per 0-1, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alimentando la polemica per il gol annullato a Kessiè mettendo a paragone con quanto accaduto l'episodio simile visto in campo sabato a Bergamo tra Roma e Atalanta. Queste le sue dichiarazioni in merito: "L'episodio del gol annullato? L'arbitro ha subito fatto riferimento alla partita Atalanta-Roma, ma non mi interessa. Siccome l'ho visto, Palominio ha cercato di intervenire e poteva provocare un danno al difensore. Giroud era a terra e non ha fatto niente per contrastare Juan Jesus. L'arbitro ha deciso così, ha fatto male a non ammonire Demme in avvio o a dare un calcio d'angolo al Napoli dopo una rimessa che era nostra".