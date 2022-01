Pioli e la polemica social della Roma: “Non mi interessa, penso al Venezia”

Il tecnico glissa sul post del club giallorosso sul contatto Tonali-Zaniolo: "La partita che conta è quella di domani, giovedì è stata una partita dispendiosa"

Su Ibrahimovic e il rigore sbagliato. Zlatan è sempre incavolato, ce l'ha sempre con qualcuno per tirare fuori da se stesso e dagli altri le motivazioni. Non è contento del rigore sbagliato, ma è contento per l'apporto che ha dato. Domani metterà in campo la determinazione di cui c'è bisogno.

Dopo la partita, la Roma ha pubblicato sui social uno scatto della trattenuta di Tonali ai danni di Zaniolo: ha suggerito al social media manager di pubblicare la foto di Mkhitaryan che rovina addosso a Krunic in area? Non seguo i social quindi non so niente e non mi interessa, la partita che conta è quella di domani.