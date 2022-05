Pinto: “Vogliamo vincere per i tifosi. Il bilancio della stagione è positivo”

Le parole del gm: "Al di là dei risultati, la squadra e la società sono cresciute tanto e sono fiducioso per i prossimi due anni"

Redazione

Il gm portoghese Tiago Pinto ha spiegato come la Roma arriva alla finale contro il Feyenoord nel pre-partita. Queste le sue parole:

PINTO A SKY

Che emozioni ha? "Un'emozione grande, facile capire quello che significa arrivare in finale. Vogliamo vincere per i tifosi che ci hanno sostenuto tutto l'anno. Siamo tutti in ansia per il fischio d'inizio".

Cosa significa che questa finale è un punto di partenza? "Arrivare alla fine della stagione con dei dubbi sulla Roma è strano. Abbiamo portato Mourinho, speso 90 milioni e migliorato in tanti aspetti. Sappiamo quello che vogliamo fare e la strada che vogliamo percorrere. Questa finale è importante e nei prossimi due anni vogliamo giocarne altre".

Sulla crescita della Roma. "Al di là dei risultati, la squadra e la società sono cresciute tanto e sono fiducioso per i prossimi due anni. Porteremo gioia ai tifosi".

PINTO A DAZN

Che aria si respira a Roma? Che significato ha questa partita per i tifosi, per voi? "Innanzitutto significa che abbiamo fatto una strada lunga dal Trabzonspor, passato anche qualche serata brutta, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare qua. È importante per noi come squadra ma anche per i tifosi ed è la principale ragione per cui dobbiamo vincere stasera".

Come ha visto la squadra in questi giorni? Si percepisce la tensione? "Siamo abituati. Chiaro che c'è un po' di tensione perché è una finale, ma siamo carichi e al 100%. Vogliamo essere squadra per vincere la Coppa".

Per il bilancio stagionale, quanto incide portare a casa questo trofeo? "Le idee sono più importanti del risultato. Quando si perde non va tutto male e quando si vince non va tutto bene. Con Mourinho abbiamo fatto molti miglioramenti e penso che il bilancio sia positivo. In un progetto lungo con due anni in più. Se vinciamo siamo più felici ma siamo sulla strada giusta e questa stagione l'ha dimostrato".