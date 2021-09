Pinto: “Tra Pellegrini e Mourinho empatia incredibile, Lorenzo leader vero”

Le parole del portoghese: "Pensiamo partita dopo partita e non è solo una frase fatta, Mou ha bisogno di tempo"

Su Pellegrini. "Del rinnovo non parlo, l'ho fatto tante volte. Quando arriverà lo faremo. Sul suo miglioramento? È bravissimo ma ha 25 anni, ogni anno può essere migliore. L'empatia con Mourinho e lo staff tecnico è incredibile. Lui è un leader con o senza fascia di capitano, siamo contenti che stia giocando a questo livello".

Mourinho ha detto che ci vuole equilibrio. La società ha obiettivi minimi? "Capisco che per i giornalisti questo tema degli obiettivi sia sempre un tema. Non parliamo di maggio, noi parliamo di giocare partita per partita perché è veramente così. Mourinho ha bisogno di tempo, ogni partita dobbiamo diventare una squadra migliore e imparare qualcosa. Facendo così gli obiettivi saranno raggiungibili".