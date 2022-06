Pinto scherza con Massara: “Se non avessi firmato col Milan, ti avrei preso io”

Il centro del calciomercato questa sera è a Rimini, dove si trova anche Tiago Pinto. Il gm della Roma è al Grand Hotel insieme a tanti altri ospiti in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato. Tra cui anche Frederic Massara, ds del Milan che proprio da Rimini ha firmato il suo rinnovo di contratto proprio nelle ultime ore libere prima della scadenza al termine di una vera e propria telenovela.Tra i due c'è stato in serata un colloquio prima dell'inizio dell'evento, poi a cena si sono seduti allo stesso tavolo. Massara e Pinto sono molto amici e, come riporta 'Sky Sport', lo stesso Pinto ha scherzato sul ds del Milan: "Se non avesse firmato il rinnovo lo avrei preso io alla Roma".