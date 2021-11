Pinto: “Non si discute Mourinho”, Pellegrini in dubbio per il Genoa

Intanto Jordan Veretout ha parlato di Mourinho: "È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma"

Venerdì è il giorno chiave, quello in cui Mourinho capirà se Pellegrini potrà esserci o meno contro il Genoa nella partita di domenica sera, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche ieri, infatti, il capitano giallorosso ha svolto lavoro individuale (così come Smalling, Spinazzola, Viña, Calafiori e Kumbulla, parziale lavoro in gruppo invece per Zaniolo) e sarà così fino a venerdì, quando invece proverà a vedere come sta il ginocchio sinistro. Ad oggi è ancora un po’ gonfio e gli dà fastidio. Per quanto riguarda Spinazzola, nonostante i progressi siano tanti e stia migliorando giorno dopo giorno, sembra che soltanto dopo Natale il terzino della Roma potrà rientrare in gruppo definitivamente, per riportare a Mourinho quella corsa e quel dinamismo che al portoghese piacciono (e mancano) tanto. Questa sera Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport dello Special One: "Non posso dire che siamo soddisfatti perché sappiamo di dover fare meglio, sappiamo che nell’ultimo mese i risultati sono stati cattivi, ma sono fiducioso che il lavoro che stiamo facendo con la leadership di Mourinho ci porterà buoni risultati nel futuro. Non è certo il momento di mettere in discussione il progetto e la strategia e ancora meno la leadership di Josè Mourinho”.