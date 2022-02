Pinto: “Mancini è l’esempio di ciò che vogliamo per la Roma”

Le parole del direttore portoghese prima della gara con lo Spezia

Come ha visto questa settimana Mourinho, la vostra intenzione è quella di portarlo prima in panchina? "Mourinho ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto questa settimana, chiaro che lui non era felice di essere fuori, ma ha lavorato tanto per cercare di portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda il ricorso, durante questa settimana ho saputo dalla stampa quello che abbiamo detto, e non è giusto. Questo è un momento serio, e le cose vanno discusse nelle sedi opportune. I documenti ce li hanno gli avvocati, i legali e stiamo discutendo se andiamo avanti o no con i ricorsi o no. Ma questa discussione si deve fare nei posti giusti e non sulla stampa".