Pinto: “Mercato chiuso, ne riparleremo a gennaio. Zaniolo? Ho un patto con l’agente”

Ha parlato con il procuratore di Zaniolo? “Mi hanno messo in difficoltà perché mi hanno fatto vedere ieri il video di Zaniolo che cantava a adesso il rinnovo sarà ancora più difficile (ride, ndr). Abbiamo un grande rapporto con Vigorelli e penso che tutte le persone riconoscono che lui è una grande risorsa per il club. La scorsa stagione per lui era di ripresa. Sul rinnovo io e Vigorelli abbiamo un patto di lasciare andare così i giornalisti hanno più tempo per scrivere. Ma mai sarà un problema”.