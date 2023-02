Pinto: “Col Verona vinto con 5 cambi. Dybala è un pericolo per il Salisburgo”

C’è differenza tra chi è abituato alla Champions e chi no. A questi livelli gli errori si pagano? “Anche noi abbiamo esperienza con Mourinho. Sappiamo che in Europa ovunque giochiamo non possiamo sbagliare. Abbiamo fatto una bella gara all’andata e loro hanno segnato con l’unica occasione. Più andiamo avanti e più aumenta il pericolo. Ma il livello d’Europa League è alto. Dobbiamo avere attenzione”.