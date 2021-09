Pinto abbatte il monte ingaggi: circa 40 milioni risparmiati tra addii e cessioni

Il gm portoghese ha lavorato parecchio in uscita e tra rescissioni, scadenze e cessioni ha tagliato stipendi per 55 milioni

La Roma abbatte il monte ingaggi. È vero che nell'ultimo giorno di mercato non è arrivato il centrocampista che avrebbe voluto Mourinho, ma intanto Tiago Pinto ha risparmiato una cifra enorme sugli stipendi del 2021/22. Che era probabilmente l'obiettivo principale del club giallorosso dopo anni di ingaggi monstre a calciatori che poi si sono rivelati solo un peso enorme e penalizzante. Chiedere a Pastore,Nzonzi, Santon, Fazio e gli altri. Lo scorso anno la Roma ha cominciato la stagione con un monte stipendi da cica 110 milioni di euro, il terzo di tutta la Serie A. Se i Friedkin hanno investito più circa 90 milioni di euro per quattro acquisti, Pinto ha lavorato come un pazzo soprattutto per potare gli innumerevoli rami secchi, arrivando a risparmiare una cifra oltre i 40 milioni di euro. Nonostante sul 'groppone' resti ancora qualche esubero d'oro, la scadenza di alcuni contratti e le cessioni permetteranno alla Roma un bel risparmio. Coric, Florenzi, Pedro, Olsen, Bianda, Pau Lopez, Antonucci, Dzeko, Pau Lopez, Kluivert e Under hanno salutato chi a titolo temporaneo e chi definitivo ma in ogni non peseranno con i loro ingaggi per la prossima stagione.