Petrachi perde la causa con la Roma: dovrà restituire 5 milioni di euro

La storia d'amore tra Petrachi e la Roma era finita male e le parti erano finite in tribunale. Secondo quanto riportato da Sportitalia l'ex ds ha perso la causa col club e dovrà restituire 5 milioni di euro e le spese legali dei due gradi di giudizio. È stato accolto dalla Corte d'Appello di Roma l'appello della squadra giallorossa contro la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a risarcire all'ex ds Petrachi l'importo di 5 milioni di euro per l'interruzione del rapporto per giusta causa.