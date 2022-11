Petrachi: “Belotti? Gli avrei consigliato la Fiorentina”

"Belotti? Gli avrei detto che Firenze poteva dargli subito quello che a Roma potrebbe dargli solo più avanti. - ha detto Gianluca Petrachi, intervistato da Radio Bruno - Per la Fiorentina sarebbe stato un bel colpo, soprattutto per il problema viola del goal in questa stagione.Con la scelta dell'allenatore ha svoltato, la scelta azzeccata di puntare su Italiano è stata vincente. È uno dei migliori allenatori d'Italia come De Zerbi che è un peccato abbia lasciato l'Italia. Il ruolo del direttore è un po' sparito, ce ne sono pochi in Serie A, se ne contano sulle dita della mano. Molti miei colleghi stanno lì, ma non determinano e non contano nel club".