Petit: “Abraham mi ricorda Adebayor, sarebbe perfetto per l’Arsenal”

Le parole dell'ex centrocampista francese: "Sono abbastanza sicuro che voglia tornare in Inghilterra"

L'ex centrocampista dell'Arsenal Emmanuel Petit in un'intervista a Sportskkeda ha affermato che Tammy Abraham sarebbe perfetto per la squadra di Mikel Arteta: "Mi ricorda Emmanuel Adebayor per la sua presenza fisica in area di rigore. La reazione di Abraham quando è arrivato alla Roma è stata brillante perché ha segnato 15 gol in campionato e ha fatto tanti assist, quindi si sta godendo il suo calcio lì. È andato in Italia con il sentimento di vendetta per quello che è successo al Chelsea. Ha preso la decisione giusta e sta facendo una grande stagione con la Roma Sono abbastanza sicuro che voglia tornare in Inghilterra e si adatterebbe perfettamente all'Arsenal".