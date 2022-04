Perisic: “La Roma è in forma ma lo siamo anche noi. Dobbiamo essere concentrati”

Le parole dell'esterno croato prima del match tra i nerazzurri e i giallorossi

C'è un ruolo dove ti trovi meglio a giocare? "In carriera ho giocato in varie posizioni, ma mi trovo meglio sull’ala sinistra”.

Che partita ti aspetti? "Loro stanno bene ma stiamo bene anche noi, non ci sono più big match, sono tutte finali. Dobbiamo stare concentrati con la Roma e con tutte quelle che verranno. Dobbiamo essere concentrati in ogni partita e vincerle tutte".

Arriva una Roma che sta bene, è una serata importante per il rush scudetto? "La Roma sta bene, ma anche noi. È una partita importante, come tutte quelle che verranno fino all'ultimo. Ogni partita come noi è una finale, da oggi, come il Bologna, come a Udine. Non parlo di futuro, parlo di presente, sto bene e voglio fare bene tutte le partite. Del futuro parliamo dopo".