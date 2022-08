Perin: “Roma da scudetto. E Dybala è il giocatore che mi ha segnato più gol”

Mattia Perin ha parlato della sfida di domani pomeriggio tra Juve e Roma ai microfoni di Dazn. Il portiere di Latina, che potrebbe giocare al posto di Szczesny, ha messo in guardia i compagni sulla sfida ai giallorossi:"La Roma è una pretendente al titolo, con il mercato che ha fatto, con l'attacco e con i giocatori che ha. Viene da una stagione in cui ha riportato una coppa europea in Italia, quindi bisogna includerla per forza.E poi Paulo è il giocatore che mi ha segnato di più in Serie A“.