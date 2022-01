Per l’Epifania la Roma dona calze e sciarpe ai bimbi di cinque parrocchie

La mascotte della squadra è stato accompagnata anche dalla Befana

In occasione dell'Epifania, Romolo, la mascotte della Roma, ha fatto visita ai bambini di 5 parrocchie della città, distribuendo sciarpe e calze ai bambini presenti in compagnia di una Befana. Non potevano mancare le foto e sorrisi, come testimonia un video pubblicato anche dalla società sul suo account Twitter ufficiale. L'auspicio è che questa Epifania, iniziata male sul campo per la Roma, possa regalare un 2022 diverso, possibilmente dolce, come lo sguardo di questi bambini.