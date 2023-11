Pepe supera Totti: diventa il giocatore più vecchio a segnare in Champions League

Nella serata di Champions League di ieri Pepe , difensore del Porto, è diventato il calciatore più vecchio a segnare un gol nella principale competizione europea. Il centrale ex Real Madrid ha superato il record di Totti . Francesco aveva 38 anni e 59 giorni quando andò a segno contro il Cska Mosca, il 25 novembre 2014. Alle sue spalle c'è Ryan Giggs , in rete con il Manchester United contro il Benfica il 15 settembre 2011 all'età di 37 anni e 290 giorni. Il portoghese ha messo a referto la sua rete a 40 anni e 254 giorni.

