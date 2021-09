Pellegrini salta la Lazio, Vina in dubbio. Nzonzi verso l’Al Rayyan, spunta Hagi

La squalifica al capitano giallorosso è stata rettificata dal Giudice Sportivo, mentre il terzino a Trigoria ha svolto ancora lavoro a parte

La Roma oggi si è trovata a Trigoria per preparare al meglio la sfida di domenica alle 18:00 contro la Lazio. Oltre all'infortunato di lunga data Spinazzola, continua a lavorare a parte Matias Viñaa causa della distorsione al ginocchio. Il terzino va verso il forfait, ma resta ancora la rifinitura di domani per prendere la decisione definitiva. Chi salterà sicuramente la sfida è Lorenzo Pellegrini, che contro l'Udinese ha rimediato un rosso. La squalifica al capitano giallorosso è stata rettificata dal Giudice Sportivo. Giocherà con il coltello ai denti, invece, Zaniolo, che dopo il doppio infortunio al crociato può ritornare a combattere in una stracittadina. Non è nato a Roma, ma sente la rivalità con la Lazio come fosse di Testaccio. I tifosi biancocelesti ci hanno messo del loro per farsi "odiare" sportivamente: gli insulti a lui e a mamma Francesca non sono mai mancati da quando è in giallorosso, e più volte Nicolò ha risposto piccato sui social. Tra due giorni proverà a farli "rosicare" direttamente dal prato dell'Olimpico.