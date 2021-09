Pellegrini-Roma, oggi incontro per il rinnovo: si discute dei diritti d’immagine

Il nuovo contratto sarà da circa 4 milioni a stagione e fino al 2026

Ha saltato il derby, che ha visto perdere alla Roma dalla tribuna. Ma Lorenzo Pellegrini potrebbe "consolarsi" con il rinnovo di contratto, annunciato da tempo ma di fatto ancora non ufficiale. Oggi è in programma un nuovo incontro tra l'agente Pocetta e Tiago Pinto per provare a chiudere l'accordo e mettere nero su bianco. Il suo nuovo contratto sarà da top player: sarà blindato fino al 2026 con un ingaggio da circa 4 milioni a stagione, meno solo di Abraham che è il calciatore più pagato della rosa. Mourinho nelle ultime settimane si è esposto diverse volte sul futuro di Pellegrini, raccontandone l'importanza in campo e fuori. Secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo sarebbe vicinissimo, mancano alcuni dettagli come i diritti d'immagine.