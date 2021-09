Pellegrini-Roma, trattativa alle battute finali: la prossima settimana può arrivare la firma

La situazione resta in continua evoluzione. Tiago Pinto e la GP Soccer cercano l’intesa definitiva, nei prossimi giorni nuovo incontro

La trattativa per il rinnovo di contratto tra la Roma e Lorenzo Pellegrini è alle battute finali. La prossima può essere la settimana decisiva per chiudere. Superato il derby, l’entourage del centrocampista e il club si vedranno con la volontà di mettere nero su bianco l’accordo. Le parti in causa vogliono la firma che blinderebbe il centrocampista in giallorosso, ma l’accordo non è ancora definito in tutti i suoi aspetti. L’affare è sulla via della conclusione, manca l’ultimo passo che dovrà essere compiuto dalla Roma verso il suo capitano. Il numero 7 sta dimostrando giorno dopo giorno con le prestazioni in campo di valere quello che chiede ed è sempre più attaccato al club, nonostante le tante sirene delle squadre che lo porterebbero via di corsa dalla Capitale.