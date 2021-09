Pellegrini, rinnovo più vicino. Fienga: “Per lo stadio chiediamo tempi rapidi”

Mentre la squadra si sta preparando ad affrontare l’esordio nei gironi di Conference League, al di fuori del campo il tema dello stadio è molto caldo. Costanzo: “La zona individuata è l’Ostiense”

Il tema del nuovo stadio per la Roma è fondamentale. Fienga ha chiesto tempi di approvazione: “All’altezza di un progetto così ambizioso e importante” a chiunque vincerà le elezioni. L’attuale sindaca Raggi, candidata per il secondo mandato, ospite alla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport ha affermato: “Stiamo lavorando con i Friedkin, che sono investitori molto seri, vogliono fare lo stadio ma non la speculazione. Dal mio punto di vista il luogo in cui vedrei bene lo stadio è la zona di Ostiense, vicino Testaccio. Ha poi evidenziato le differenze tra la gestione Friedkin e quella di Pallotta: “La proprietà ha cambiato totalmente la società. La differenza con Pallotta si vede e si sente, la serietà delle proposte sono di un altro spessore”. L’altro candidato sindaco Calendaconcorda con Fienga sulla necessità di accelerare l’iter burocratico e ha affermato: “In 4-5 anni lo stadio si può realizzare”. Gualtieri, altro pretendente al ruolo di sindaco, ha invitato ad affrontare l’argomento con cautela: “Come detto, affronteremo la questione dello stadio con la Roma subito dopo le elezioni, lavorando insieme, con rigore e serietà, per arrivare rapidamente ad un progetto concreto”. Maurizio Costanzo, intervenuto a Radio Radio Lo Sport, concorda con la Raggi sull’Ostiense come zona di costruzione migliore per il nuovo impianto perché: “È facilmente raggiungibile e vicina ai servizi”.