Pellegrini rinnova, Totti si complimenta: “Bravo Lollo” – FOTO

Da un capitano ad un altro, lo storico campione giallorosso scrive al numero 7, fresco di rinnovo fino al 2026

Non è proprio un passaggio di testimone, ma quando Francesco Totti parla a un capitano della Roma è sempre un evento importante. Soprattutto se riguarda Lorenzo Pellegrini, pupillo dello storico numero 10. Oggi è arrivato il rinnovo di contratto del numero 7 fino al 2026. Pellegrini ha celebrato l'evento anche con un post su Instagram e puntuale è arrivato il commento di Totti: "Bravo Lollo, complimenti" ha scritto. In passato aveva già lodato Pellegrini in più occasioni: "E' un ragazzo speciale e forte, una persona pulita che può far bene alla Roma. Può dare tanto a questa maglia, la onorerà fino alla fine".