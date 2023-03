Pellegrini: “Passare il turno ci farebbe bene anche in vista del derby”

Questa sera giocherà con un caschetto protettivo a una settimana dal terribile scontro che gli è costato 30 punti di sutura sulla testa. Lorenzo Pellegrini è però tornato subito in campo per aiutare la sua Roma, da capitano, in uno dei momenti più decisivi della stagione. A partire dal match con la Real Sociedad: "Loro sono un'ottima squadra, anche all'Olimpico abbiamo avuto modo di vedere che sanno giocare molto bene col pallone. Sicuramente vorranno creare un'atmosfera per metterci in difficoltà, farci trovare lì sul pezzo, è il minimo che possiamo fare. Ovviamente vogliamo passare il turno a tutti i costi".