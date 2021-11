Pellegrini out fino al 2022. Abraham-Zaniolo, ecco la nuova coppia d’attacco

La Roma pensa già alla partita con il Bologna. Sold out l'Olimpico contro l'Inter e primi pensieri verso il calciomercato. Piace Kocku ma il Feyenoord chiede 20 milioni di euro

Ancora polemiche per la lunga attesa della decisione del VAR di ieri sera. I tifosi sui social hanno ironizzato per i 5 minuti che ci sono voluti per vedere il fuorigioco di Abraham. L'account ufficiale della Roma su Twitter scrive che la nuova regola sarà quella di fischiare l'inizio della gara a fine inno. I tifosi si dimostrano fedeli alla squadra non solo sul web, ma soprattutto sugli spalti. La Roma, infatti, è la seconda squadra per spettatori in Italia ed è già sold out lo stadio Olimpico per la sfida contro l'Inter di sabato 4 dicembre. Mourinho non vuole ancora pensare ai nerazzurri, ma ci ha pensato il suo amico Oriali ad infiammare il match. L'ex team manager ha parlato molto bene del tecnico portoghese dicendo che sarà una gara complicata per l'Inter. Inzaghi dovrà fare a meno di Darmian e Ranocchia, oltre alle assenze di Sanchez e Kolarov.