Pellegrini: “Mi sento meglio fisicamente. Non sbaglieremo l’approccio”

Che cosa temi di questa partita, forse l’approccio? “No, non credo che avremo un approccio sbagliato anche perché i pensieri ci portano alla Coppa Italia. Siamo venuti qua per vincere”

Come stai? "Sto bene, come ho sempre detto, tante volte non mi sentivo al meglio per via delle tante partite e dei pochi allenamenti. Ora Sono riuscito a lavorare e starò sempre meglio”