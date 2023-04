Pellegrini: “Mi manca il gol. Perdere con la Lazio è stato frustrante”

Le parole del capitano: "Serve voglia di vincere per continuare il percorso in campionato"

Come arriva la Roma dopo la pausa alla partita? "Deve arrivare arrabbiata e con la voglia di vincere per continuare il percorso in campionato".

Ti manca un po’ il gol? C’è un po’ di frustrazione? "È normale che sia così, do tutto me stesso per la maglia ma non sono contento del mio score fino a qui. Ci sono tante partite, spero di riuscire a fare il più possibile nel tempo che manca".